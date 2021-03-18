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Son dakika haberler... Bakan Soylu: Yılbaşından bu yana PKK'nın 26 terör eylemini engelledik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2020 yılında devam eden tüm terör operasyonlarımızda yılbaşından bugüne kadar 121 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Yine yılbaşından bu yana kadar, PKK'nın 26 terör eylemini engelledik hatta birisini de bu sabah engelledik" açıklamasında bulundu

Son dakika: Bakan Soylu: Bu yıl 26 terör eylemini engelledik - Haberler
Bakan Soylu: Bu yıl 26 terör eylemini engelledik
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DHA

Bakan Soylu, '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü' nedeniyle Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen programda, şehit aileleriyle bir araya geldi.

DHA'nın haberine göre programa, Bakan Soylu'nun yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcıları Muhterem İnce, Mehmet Ersoy, İsmail Çataklı, Tayyip Sabri Erdil, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile çok sayıda şehit ailesi katıldı. Bakan Soylu, Türk adet ve töresinde şehit ve gazilerin yerinin ayrı olduğunu belirterek, Türkiye'nin dört bir yanında katıldıkları şehit cenazelerinde duydukları 'Vatan sağ olsun' ifadesinin kendilerini çok etkilediğini söyledi.

'PKK'NIN YURT İÇİNDE ELEMAN SAYISI 300'ÜN ALTINA İNMİŞTİR'

Bakan Soylu, 40 yıldır mücadele ettikleri PKK'nın en çok bu dönemde dış destek aldığını ve buna rağmen içerideki silahlı eleman sayısının bugün 300'ün altına indiğini söyledi. Örgütten kaçıp teslim olan ve ikna edilip teslim olanların sayısının örgüte katılanların beş katı olduğunu ifade eden Soylu, "Terör örgütü çöküyor. Bundan daha da önemlisi PKK'nın bugün doğunun kalkınmasına engel olabilecek herhangi bir gücü kalmadı. Yaylalarda festival ve organizasyonlar yapıyoruz. Hakkari kayak pisti yapılması, Doğu ve Güneydoğu'daki şehirlerde yolların, gençlik merkezlerinin, spor merkezlerinin yapılmasına, turizmin gelişmesinin engel olabilecek, çarşı ve pazarın keyfini kaçırabilecek, havalimanlarının yapılmasına engel olabilecek herhangi bir hali söz konusu değildir" dedi.

'YILBAŞINDAN BUGÜNE 121 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'

Soylu, Türkiye'nin bugün terörün her alanında her türlüsüyle mücadele ettiğini ve tüm terör örgütlerini tek cephe olarak gördüğünü kaydeden Soylu, şöyle konuştu:

"2020 yılında devam eden tüm terör operasyonlarımızda yılbaşından bugüne kadar 121 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Yine yılbaşından bu yana kadar, PKK'nın 26 terör eylemini engelledik hatta birisini de bu sabah engelledik. 4 kişi örgüte katıldı, bunların da sadece 2'si yurt içinde 2'si de Almanya'da. 35 kişi ise ikna yoluyla teslim oldu. 878 kilogram patlayıcı ele geçirildi, bunların 42 kilogramı plastik patlayıcı. Yine yılbaşından beri 63 mayın ve el yapımı patlayıcı ile 167 el bombası ele geçirildi. Nasıl bir tehditle karşı karşıya olduğumuzun, en küçük bir gevşeklik göstersek ne olacağının, bu verilerle bir kez daha görülmesi gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca yine PKK şemsiyesi altında olan aşırı sol terör örgütlerinin de yılbaşından bugüne kadar 3 elemanı etkisiz hale getirildi ve bir eylemi de engellendi. Onlara da aman vermiyoruz."

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