Bakan Soylu'dan Cudi Cup paylaşımı: Önce ses değişir 0:00 / 0:00

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Bir dönem ismi terörle anılan Cudi Dağı eteklerinde artık raket sesleri yükseliyor. Şırnak'ın ilk uluslararası tenis turnuvası olan Cudi Cup, 16 Mayıs tarihinde başladı. 22 Mayıs'a kadar sürecek turnuvada dünyanın dört bir yanından tenisçiler raket sallıyor.

Terörden temizlenen Cudi ilk kez uluslararası bir turnuvaya ev sahipliği yapıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığının himayesinde, Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi ve Türkiye Tenis Federasyonu’nun işbirliği ile düzenlenen Ciner Grubu'nun da sponsorları arasında yer aldığı Cudi Cup tenis turnuvası başladı.

ŞIRNAK’TA BİR İLK

22 Mayıs'a kadar sürecek turnuvaya Türkiye, Rusya, Litvanya, Kazakistan, Tunus, Polonya, İran, Gürcistan ve İngiltere'den 14 yaş ve altı 37'si kız 81 sporcu katılıyor. Geçen yıl ulusal tenis turnuvasına ev sahipliği yapan Şırnak’ta ilk kez uluslararası bir turnuva düzenleniyor.

BAKAN SOYLU'DAN CUDİ CUP PAYLAŞIMI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Cudi Cup'tan görüntüler paylaştı. Bakan Soylu "Önce ses değişir, sonra renk gelir, huzur gelir" dedi.

— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 21, 2022