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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Bakan Tunç: Reyhanlı saldırganı tutuklandı | Son dakika haberleri

        Reyhanlı saldırganı tutuklandı

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Hatay ili Reyhanlı ilçemizde 2013 yılında düzenlenen hain terör saldırısının şüphelisi olan ve Suriye'de yakalanan Mohammad Dib Korali, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Hatay Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2025 - 14:48 Güncelleme: 14.01.2025 - 14:58
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        Reyhanlı saldırganı tutuklandı
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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013'te düzenlenen terör saldırısının şüphelisi Mohammad Dib Korali'nin, Hatay Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandığını açıkladı.

        Bakan Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hatay ili Reyhanlı ilçemizde 2013 yılında düzenlenen hain terör saldırısının şüphelisi olan ve Suriye'de yakalanan Mohammad Dib Korali, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Hatay Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmıştır. Yüreğimizi yakan saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

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