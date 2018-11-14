Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Yurda Dönüş programı toplantısında konuştu. İşte Bakan Varank'ın açıklamalarından önemli satır başları;



- Program yurt dışındaki vatandaşlarımızın yanı sıra yabancı uyruklu araştırmacıları da kapsayacak ve 8 farklı alanda teşvikler sunacak.



- Aylık yaşam gideri bursu genç araştırmacılar için 20 bin lira, deneyimli araştırmacılar içinse 24 bin lira olacak.



- Araştırma başlangıç paketi ödeneği genç araştırmacılar için 500 bin lira, deneyimli araştırmacılar için 1 milyon lira olacak.



Sürecek...





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