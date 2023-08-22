İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Van'da firari 59 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, kaçak göçmenlerle ilgili açıklamasına şöyle devam etti: "Gayet iyi gidiyoruz. Göçmenler 2'ye ayrılıyor. Düzenli göçmenler ve düzensiz göçmenler. Yani ülkemizde kalışları yasal olan yabancılar ve yasal olmayan yabancılar. Ülkemizde halihazırda düzenli göçmen olarak 4 milyon 843 bin 594 yabancı bulunmaktadır. Bunların 1 milyon 243 bin 423´ü ikamet izni olarak ülkemizde yasal bir şekilde yaşayan yabancılardan oluşmakta.

Bunun yanında 292 bin 289 uluslararası koruma statüsü sahibi yabancı bulunmakta. İstanbul'u pilot bölge yaptık. Göç mobil noktaları kurduk. 1 aylık süre zarfında göç noktalarında sorgulanması yapılan yabancılardan 21 binin yasal kalış hakkının olmadığını, yani düzensiz göçmen konumunda olduğunu tespit ettik."