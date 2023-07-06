Bakan Yerlikaya duyurdu! Haziranda FETÖ'ye darbe! 748 gözaltı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, haziran ayında FETÖ'ye yönelik gerçekleşen operasyonlar hakkında açıklama yaptı. Buna göre; 130 şüpheli tutuklandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, haziran ayında terör örgütü FETÖ'ye yönelik 513 operasyon gerçekleştirildiğini belirterek, 748 şüphelinin gözaltına alındığını, 130 kişinin tutuklandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Twitter'dan FETÖ'ye yönelik haziran ayında gerçekleştirilen operasyonlar hakkında bilgi verdi.
Bakan Yerlikaya, "Haziran ayında FETÖ'ye yönelik 513 operasyon gerçekleştirildi. Geçen ay kendi halkına silah sıkan, eli kanlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda; 748 şahıs gözaltına alındı, 130 şahıs tutuklandı" dedi.
Bakan Yerlikaya operasyonların devam ettiğini söyledi.