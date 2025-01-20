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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Bakanı Tunç'tan İmamoğlu açıklaması | Son dakika haberleri

        Bakanı Tunç'tan İmamoğlu açıklaması

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İBB Başkanı İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturma hakkında açıklamada bulundu. Bakan Tunç, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan adli soruşturmalarla ilgili olarak yargı mensuplarımızı açıkça hedef alan, yargı sürecini etkilemeye yönelik tehditkâr açıklamalar asla kabul edilemez. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2025 - 15:45 Güncelleme: 20.01.2025 - 16:09
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        Bakanı Tunç'tan İmamoğlu açıklaması
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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturma hakkında paylaşımda bulundu. Bakan Tunç paylaşımında şunları kaydetti:

        "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan adli soruşturmalarla ilgili olarak yargı mensuplarımızı açıkça hedef alan, yargı sürecini etkilemeye yönelik tehditkâr açıklamalar asla kabul edilemez.

        Türkiye Cumhuriyeti bir Hukuk Devletidir. Anayasamızın 138. maddesine göre;

        Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez.

        Başlatılan bir soruşturma veya kovuşturma kesin hükümle sonuçlanıncaya kadar, savcı, hâkim ve mahkemeleri etkilemek amacıyla alenen sözlü veya yazılı beyanda bulunmak suretiyle adil yargılamayı etkilemeye çalışmak Hukuk Devleti ile bağdaşmaz ve Türk Ceza Kanununa göre suçtur.

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        Bulunulan makamlar, yargı mensuplarını hedef göstermeyi, tehdit etmeyi veya yargı sürecine müdahale etmeyi hiçbir şekilde meşru kılmaz.

        Başta İstanbul Cumhuriyet Başsavcımız olmak üzere yargı mensuplarımıza yönelik pervasızca söylenen, hukuk sınırını aşan ve suç teşkil eden açıklamalarda bulunanlar hakkında bağımsız ve tarafsız yargının harekete geçmesinden hiç kimse rahatsız olmamalıdır.

        Yargı organlarının bağımsızlığını koruma konusundaki kararlılığımızdan ve yargıya yönelik her türlü baskı ve müdahale girişimine karşı gerekli hukuki adımların atılacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın."

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