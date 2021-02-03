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Ticaret Bakanlığı "Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği"nde değişikliğe gitti. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla gramaj hilesi olarak yanıltıcı ambalajlar aldatıcı ticari uygulama olarak nitelendi.

İlgili yönetmeliğe "Tüketicilere sunulan bir malda birim fiyatını farklılaştıracak şekilde adet, uzunluk, ağırlık, alan, hacim ölçüleri ve benzeri unsurlarından birinde değişiklik yapılmasına rağmen, değişiklik yapılmadığı izlenimi uyandıran yanıltıcı ambalajlama uygulamaları.” maddesi eklendi.

Böylelikle yanıltıcı ambalaj yapan kuruluşlara 11 bin ila 114 bin TL arasında değişecek para cezası uygulanabilecek.