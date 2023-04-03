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Haberler Gündem Güncel Bolu'da bir gölette balık tutarken tekneleri alabora oldu! - Güncel haberler
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Bolu'da gölette teknenin alabora olması sonucu kaybolan kişiyi arama çalışması başlatıldı

Bolu'da bir gölette balık tutan iki arkadaşın olduğu tekne alabora oldu. Göletten bir kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken diğer kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Bolu'da bir gölette balık tutarken tekneleri alabora oldu! - Güncel haberler
AA

Ankara'nın Nallıhan ilçesinden balık tutmak için Bolu'nun Seben Taşlıyayla Göleti'ne gelen ve teknenin alabora olması sonucu kaybolan kişiyi arama çalışmasına başlandı.

AA'da yer alan habere göre dün Nallıhan'dan Uğur Çınar (33), arkadaşı Ferdi Uludağ (44) ile balık tutmak için Seben Taşlıyayla Göleti'ne geldi. Gece saatlerinde Alput Yaylası mevkisinden gölete açılan 2 arkadaş, teknenin alabora olması sonucu suya düştü.

BİR KİŞİ KENDİ İMKANLARIYLA KURTULDU

Çınar kendi imkanları göletten çıkarken, Uludağ suda kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve Bolu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen ekipler ilk etapta gölet kıyısında inceleme yaptıktan sonra botla arama çalışmalarına başladı.

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