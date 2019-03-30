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Dedem dün gece kalbi durması sonucu 93 yaşında aramızdan ayrılmıştır. Babama 'Bu gitarı çalacaksan en iyi şekilde çalacaksın, yoksa kırıp atacaksın' diyerek ilk gitarını almış ve ona bir işi en doğru şekilde yapması gerektiğini aşılamış büyük adamdır Muhittin Kocataş... Babadır o.