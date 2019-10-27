ABD Başkanı Donald Trump'ın "Az önce çok büyük bir şey oldu" tweetinin ardından, terör örgütü DEAŞ lideri Ebubekir Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edildi. Beyaz Saray, Trump'ın bugün TSİ 16.00'da "önemli bir açıklama" yapacağını duyurdu.

ABD Başkanı Trump'ın Twitter hesabından "Az önce çok önemli bir şey oldu." şeklindeki paylaşımı kamuoyunda ve medyada heyecan yarattı.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 27, 2019

Beyaz Saray bu açıklamanın ardından Başkan Trump'ın Türkiye Saati İle 16.00'da açıklama yapacağını bildirdi. Ancak açıklamanın içeriğine dair ipucu vermedi.

ABD basınında çıkan iddialara göre, DEAŞ lideri Bağdadi'nin İdlib'e düzenlenen ABD operasyonuyla öldürüldüğü öne sürüldü.