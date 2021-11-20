ERKEN SEÇİM TALEBİ! Son dakika: "Başkanlık sistemini tahkim edecek herhangi bir şeyde biz yokuz!" - Haberler

"Başkanlık sistemini tahkim edecek herhangi bir şeyde biz yokuz!" 0:00 / 0:00

Habertürk'ten Mahir Kılıç, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ile gündeme ilişkin konuştu. İşte o görüşmeden dikkat çeken satır başları...

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNDE OLASI REVİZYON VE 50+1 TARTIŞMASI

Biz başkanlık sistemine itiraz etmiştik başkanlık sistemine 50+1'e paket halinde Türkiye'yi yanlışa götüreceğini ifade ettik maalesef dediğimiz doğru çıktı. Türkiye başkanlık sistemi içinde büyük sorunlarla muhatap olmak zorunda kalıyor. Başkanlık sisteminde revizyon başkanlık sisteminde tadilat başkanlık sistemin veya tahkim edecek herhangi bir şeye biz yokuz.

Biz Güçlendirilmiş Demokratik Parlamenter Sistem istiyoruz. Seçimi kazandıktan sona vatandaşımıza parlamenter sisteme döndüreceğimize dair teminat veriyor olacağız. Dolayısıyla mevcut sistemi tahkim edecek herhangi bir hamle ile gelmelerinin doğru olmayacağı kanaatindeyiz bize gelmesinler.

ERKEN SEÇİM TALEBİ

Bizim erken seçim talebimiz var. İster baskın seçim ister erken seçim desinler, Türkiye'nin normalleşmesi için seçime ihtiyacı var o seçimi bir an önce getirsinler. Artık masal anlatmayı bıraksınlar yok "Japon ekonomisi şöyle yok Türkiye ekonomisi böyleydi" bunlarla meşgul olmasınlar.

Herkes ekonominin nasıl olduğunu bizzat hane bütçesinde yaşayarak görüyor zaten. Sandığı getirsinler hep beraber Türkiye daha düzgün bir geleceğe doğru taşıyalım. 2018 seçimlerine giderken de seçimler zamanında yapılacak diye diye erken seçime gittik.

SANDIK GÜVENLİĞİ

Sandıkların başında bir arkadaşımız olacak şekilde sağlık ya da başka nedenlerle göreve gelememe ihtimaline karşı yedek arkadaşlarımız sandık başında tutulacaklar. Üyemiz olmayan mahalle ve köyler vardı; Anadolu'nun farklı yerlerinde üye çalışması devam ediyor. Aynı zamanda CHP üye sayısında büyük bir artış var. Örneğin Hakkari'de üyemiz olmayan mahalle ve köy kalmadı. Bu CHP için önemli bir adım. Bunu diğer illere de yayıyoruz."