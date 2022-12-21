Başkent'te öldürülen Emirhan Yalçın cinayetinde karar!

AA'da yer alan habere göre Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşma, A.M.A'nın 18 yaşından küçük olması nedeniyle kapalı görüldü.

Buna göre sanık Yahya Al Abdo "çocuğu kasten öldürmek" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet", Ülger'in yaralanmasına yönelik eylem için "kasten öldürmeye teşebbüsten" 15 yıl, "tehditten" 1 yıl 6 ay ve "hakaretten" 1 yıl 4 ay hapisle cezalandırıldı. Sanık hakkında takdiri indirim uygulanmadı.

Olay sırasında Abdo ile hareket ettiği iddia edilen suça sürüklenen çocuk A.M.A ise Ülger'in yaralanmasına yönelik eylem için "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan takdiri indirimiyle 7 yıl 9 ay 10 gün hapse mahkum edildi. A.M.A, "çocuğu kasten öldürmek" suçundan ise berat etti.

Hükümle sanık Yahya Al Abdo​​​​​​​ ve suça sürüklenen çocuğun tutukluluğunun devamına karar verildi.