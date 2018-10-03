Basketbolda 34. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe'yi 65-62 yenen Anadolu Efes kazandı.

Salon: Ankara

Hakemler: Emin Moğulkoç, Özlem Yalman, Ahmet Tatlıcı

Fenerbahçe: Melli 2, Melih Mahmutoğlu 1, Kalinic 5, Sloukas 24, Ahmet Düverioğlu 10, Sinan Güler 3, Datome 7, Lauvergne 8, Ali Muhammed 2

Anadolu Efes: Beaubois 6, James Metecan Birsen 2, Moerman 13, Micic 8, Dunston 7, Simon 11, Doğuş Balbay 13, Sertaç Şanlı 3, Ahmet Buğrahan Tuncer 2

1. periyot: 15-17

Devre: 30-28

3. periyot: 36-44

Beş faulle çıkan: 39.43 Micic (Anadolu Efes)

Karşılaşmaya Ahmet Düverioğlu'nun savunma ve hücumda etkili oyunuyla başlayan Fenerbahçe, ilk 4 dakika geride kalırken 6-2 öne geçti. Sert savunma yaparak pota altını koruyan ve sarı lacivertli ekibi top kaybına zorlayan Anadolu Efes, dış atışlar ve pota altından bulduğu sayılarla 6 dakika geride kalırken skorda 9-9 eşitliği sağladı. Maçın ilk 9 dakikasında Fenerbahçe, sadece Sloukas ( 5) ve Ahmet Düverioğlu (6) ile sayı buldu. Maçın ilk dakikalarının ardından Doğuş Balbay'ın oyuna girmesiyle hücum ve savunma dengesini kuran Anadolu Efes, ilk periyodu da 17-15 önde tamamlamasını bildi.

İkinci periyoda da top kayıplarıyla başlayan Fenerbahçe karşısında Anadolu Efes, hızlı hücumlarla sayı üretti. Anadolu Efes'e pota altından bulduğu sayılarla karşılık veren sarı-lacivertli ekip, periyotta 4 dakka geride kalırken 24-23 öne geçerek rakibine mola aldırdı. Maçta skor 25-25 ve 28-28'de yeniden eşitliklenirken karşılaşmanın ilk yarısı 30-28 sarı-lacivertli ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın 2. devresi de ilk yarının genelinde olduğu gibi dengeli başladı. Sloukas'ın boş durumda kötü atışı ve yaptığı top kaybının ardından Anadolu Efes, üst üste bulduğu 2 basketle 37-33 öne geçti. İkinci devrede sayı üretmekte zorlanan Fenerbahçe, 9 dakika geride kalırken sadece 4 sayı bulabildi. Rakibinin boş hücumlarını, hızlı ataklar sonucunda boyalı alandan bulduğu basketlerle cezalandıran Anadolu Efes, farkı açarak 3. periyodu 44-36 önde bitirdi.

Fenerbahçe, maçın son bölümüne de boş hücumlar ve top kayıplarıyla başladı. Sarı-lacivertli ekibin suskunluğunu 1,5 dakika geride kalırken Sinan Güler, 3 sayılık atışla bozdu ve farkı 5'e düşürerek skoru 39-44 yaptı. Beaubois'in boyalı alanın dışından attığı şutta potadan dönen topu hızlı oyuna sokan sarı-lacivertli ekip, Datome'nin 3 sayılık basketiyle hücumu sonlandırdı ve bitime 4 dakika kala skor 44-52'de Anadolu Efes'e mola aldırdı. Lauvergne ve Datome ile basketler bulan Fenerbahçe'ye Micic ve Simon ile karşılık veren Anadolu Efes, son 4 dakikaya girilirken skoru 48-58'e getirdi ve sarı-lacivertli ekibe mola aldırdı. Fenerbahçe, molanın ardından Lauvergne'nin smaç basketiyle maça başladı ve ardından da Sloukas ile sayı buldu. Fenerbahçe karşısında dengeli oyunun sürdüren Anadolu Efes, Beaubois'in faul atışından bulduğu basketle skoru 62-65'e getirdi ve karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

ANADOLU EFES KUPASINI ALDI

34'üncü Erkekler Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesinde Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi 65-62 mağlup ederek 11'inci kez kupanın sahibi oldu. Kritik mücadeleyi kazanmayı başaran ve kupanın sahibi olan Anadolu Efesli oyuncular, kupasına kavuştu.

Anadolu Efesli oyunculara ödüllerini Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu takdim etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, takım kaptanı Doğuş Balbay'a kupayı teslim ederken, Anadolu Efesli oyuncular büyük coşku yaşadı.

En değerli oyuncu seçilen Anadolu Efes'ten Doğuş Balbay'a ödülünü Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya verdi.

Kupanın finalisti olmayı başaran Fenerbahçe'ye ödülünü Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy takdim etti.

EN ÇOK KAZANAN ONLAR!

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 11 kez kazanan Anadolu Efes, bu kupayı en fazla müzesine götüren takım durumunda bulunuyor.

Adını 2011-2012 sezonu başında Anadolu Efes olarak değiştiren lacivert-beyazlılar, 1985-1986, 1991-1992, 1992-1993, 1995-1996, 1997-1998, 1999-2000, 2005-2006, 2008-2009 ve 2009-2010, 2014-15 ve 2018-19 sezonlarında "Efes Pilsen" ismiyle Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda mutlu sona ulaştı.

MAÇTAN NOTLAR

Basketbolda Fenerbahçe ile Anadolu Efes arasında oynanan 34. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da izledi.

Geçen sezon Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe ile PTT Erkekler Türkiye Kupası'nı kazanan Anadolu Efes, Ankara Spor Salonu'nda oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya büyük ilgi gösteren Fenerbahçeli taraftarlar, yaklaşık 11 bin kişi kapasiteli salonu doldurdu.

Tribündeki yerlerini alan sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarını coşkulu bir şekilde destekledi.

Fenerbahçeli basketbolseverler, Sırp başantrenör Zeljko Obradovic salona girdiğinde büyük sevgi gösterisinde bulundu. Sarı-lacivertliler, salonda Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'ın ismi anons edildiğinde ıslıkladı.

DEVLETİN ZİRVESİ TRİBÜNDE

Karşılaşmayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da takip etti. Ayrıca müsabakayı izleyenler arasında Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, AK Parti Milletvekili Alpay Özalan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu yer aldı.

ERGİN ATAMAN TAKIMININ BAŞINDA

Babasının rahatsızlığı nedeniyle dün basın toplantısına katılamayan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, takımının başında sahaya çıktı. Yeni sezon öncesi kadrosunda önemli değişiklikler yapan Anadolu Efes'in ilk 5'ini Rodrigue Beaubois, Metecan Birsen, Adrien Moerman, Vasilije Mcic ve Bryant Dunston oluşturdu.

Fenerbahçe'yi 2013'ten bu yana çalıştıran başantrenör Zeljko Obradovic ise ilk 5'te Nicolo Melli, Melih Mahmutoğlu, Nikola Kalinic, Kostas Sloukas ve Ahmet Düverioğlu'na görev verdi.

Öte yandan, karşılaşmayı kazanan takım, yeniden tasarlanan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi olacak. Gümüş renkteki yeni kupanın ortasında Cumhurbaşkanlığı forsu bulunuyor.

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