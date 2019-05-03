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İstanbul'daki yerel seçim sonuçları sonrası sandık kurullarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında açıklama yapan başsavcılık "Soruşturma ihbara konu olayların ortaya çıkarılması için delil toplama yetkileri usulünce yürütülüyor" dedi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'daki sandık kurullarına yönelik başlatılan soruşturma hakkında yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
2 Mayıs 2019 tarihinde muhtelif basın/yayın organlarında “İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 31 Mart 2019 tarihli Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında yapılan usulsüzlüklere ilişkin 32 ayrı soruşturma başlatılıp çok sayıda kişinin ifadeye çağrıldığı” şeklinde haberler yer aldığı ve bu haberler esas alınarak çeşitli yorumlar dile getirildiği görülmüş, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki şekilde açıklama yapılmasına gerek duyulmuştur:
31 Mart 2019 tarihli Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında oyların sayımı, tutanağa bağlanması, sonuçların sisteme girilmesi vb. işlemlerde çeşitli usulsüzlükler olduğundan bahisle seçimin ertesi gününden bu yana muhtelif zamanlarda vatandaşlar, siyasi parti teşkilatları ve İlçe Seçim Kurulu Başkanlıklarınca yapılan ihbarlar üzerine 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 160. maddesi uyarınca soruşturmalar başlatılarak iddialara konu belgeler temin edilmiş ve bu işlemlerde görevli kişiler de savunmaları alınmak üzere davetiye tebliğ edilmek suretiyle Cumhuriyet Başsavcılığımıza çağrılmıştır.
Başlatılan soruşturmalar, ihbara konu olayların gerçekliğini ortaya çıkarmaya özgü olarak ve kanunlarla Cumhuriyet Başsavcılığımıza tanınan delil toplama yetkileri usulünce kullanılmak suretiyle yürütülmektedir. Cumhuriyet Başsavcılığımız, mezkur soruşturmalara ilişkin görev ve yetkilerini, her zaman olduğu gibi maddi gerçeği ortaya çıkarıp varsa sorumluluğu bulunan kişiler hakkında gereğine tevessül etmek amacıyla tarafsız ve mevzuata uygun biçimde yerine getirmekte olup, medyada yer bulan ve bu soruşturmaların amacına dair yukarıda belirtilen yasal çerçeveyi aşacak ifadeler içeren haber ve yorumlar gerçek dışıdır."
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