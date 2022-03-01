Batı Karadeniz'de fırtına! Dev dalgalar oluştu 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Kentte saatteki hızı 56 kilometreyi bulan rüzgar etkili oldu. Rüzgar nedeniyle denizde dalgalar oluştu. Amasra Küçük Liman'da duvarlara çarpan dalgaların boyu 3 metreyi buldu. Karadeniz'de seyir halindeki bir kuru yük gemisi limana demirledi. Balıkçı tekneleri de limana çekildi. Teknelerin sahipleri halatları sağlamlaştırarak, hasar görmemelerini engellemeye çalıştı. Amasra Belediyesi, anonslar yaparak kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

ZONGULDAK'TA DALGALAR MENDİREĞİ AŞTI

Zonguldak'ta soğuk hava ve rüzgarın etkisiyle liman caddesindeki dalgalar liman duvarına ulaştı. Yağışın hafta boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Batı Karadeniz'de rüzgarın etkili olması nedeniyle 6-8 kuvvetinde fırtına şeklinde etkili olacağı yönündeki uyarılarının ardından limandaki dalgaların yüksekliği yer yer 5 metreyi buldu.

Bu gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtınayla birlikte Liman Caddesi'nde dev dalgalar meydana geldi. Yağışın hafta boyunca etkili olması beklenirken sıcaklığın ise 6 ila 8 derece arasında olması bekleniyor.