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Batman'da Eren Kış-14 operasyonu

İçişleri Bakanlığı'nca, PKK terör örgütüne yönelik Batman'da, "Eren Kış-14 (Gömük) Şehit J.Asb.Kd.Üçvş. Süleyman Gür" Operasyonu başlatıldı. Operasyona 620 personel katıldığı öğrenildi

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı'nca Batman'da Eren Kış-14 operasyonu başlatıldı
Batman'da Eren Kış-14 operasyonu
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HABERTURK.COM

İçişleri Bakanlığı'nca, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Batman İlinde "Eren Kış-14 (Gömük) Şehit J.Asb.Kd.Üçvş. Süleyman Gür" Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Batman İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 620 personel (44) operasyonel tim görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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