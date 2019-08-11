Beş günlük Kurban Bayramı tatili için önceki gün mesai bitiminin ardından tatil yörelerine ve memleketlerine gitmek isteyenler yollara çıktı. Karayollarının bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. Karayolları ve emniyet güçlerinin aldığı önlemler ve yetkililerin yaptığı uyarılara karşın yine de çok sayıda kaza meydana geldi.

CUMA GÜNÜ: 3 ÖLÜ, 49 YARALI

DHA'daki habere göre önceki gün saat 17.00'den gece yarısına kadar, Sakarya, Gaziantep, Kastamonu, Adıyaman, Denizli, Bursa, Şanlıurfa, Antalya, İstanbul, Kütahya, Manisa, Edirne ve Tokat'ta meydana gelen 14 kazada, 3 kişi hayatını kaybetti, 49 kişi yaralandı.

ARİFE GÜNÜ: 7 ÖLÜ, 81 YARALI

Arife günü olan tatilin ilk gününde dün ise saat 17.00'ye kadar, Yozgat, Ankara, Aksaray, Konya, Sakarya, İstanbul, Diyarbakır, Mersin, Kayseri, Sivas, Manisa ve Bolu'da meydana gelen 16 kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı. 24 saat içinde toplam 30 kaza meydana geldi. Kazalarda, 10 kişi hayatını kaybetti, 130 kişi de yaralandı.