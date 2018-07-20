Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, terörle mücadeleye ilişkin yasa teklifine yönelik, "Genel itibarıyla bu yasa gerekliydi, bütün maddelere bakıldığında çok da itiraz edilebilecek konumda değil. Sadece ufak tefek düzeltmeler olması gerekiyor." dedi.

Destici, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Ankara Temsilciliği ile Hak-İş'e ziyaretlerde bulundu. ITC Temsilciliğini ziyaretinde konuşan Destici, Irak'ta Türkmenlere yönelik yapılan haksızlıkların ve terör saldırılarının bütün şiddetiyle devam ettiğini söyledi.

BBP ve Türk milleti olarak bu işten büyük bir rahatsızlık duyduklarının altını çizen Destici, mayıs ayındaki parlamento seçimlerinde Türkmen bölgelerindeki milletvekili adaylarına karşı yapılan haksızlıkların hala giderilmediğini dile getirdi.

Destici, son günlerde Türkmenlere karşı artan saldırılara dikkati çekerek "Bunların tesadüfi olarak Türkmen bölgelerinde gerçekleştiğini düşünmüyoruz, kasıtlı olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Hem Irak merkezi hükümetinin hem dünyanın bu konudaki duyarsızlığını bir kere daha kınadıklarını ifade eden Destici, şöyle konuştu:

"O bölgedeki Türkmen varlığını gittikçe minimize etmeye yönelik planlı bir proje işletiliyor. Türkiye Cumhuriyeti önümüzdeki süreçte, Türkmeneli bölgesiyle ilgili, Kerkük başta olmak üzere Türkmenlerin haklarının korunması, varlıklarının garanti altına alınması, özgürce yaşamaları noktalarında gerekli bütün adımları atacaktır. Buna fiili müdahale dahilse Türkiye Cumhuriyeti devleti ve güvenlik güçleri, Türk Silahlı Kuvvetleri bunu da yapmakla mükelleftir."

"AFRİN'DE HAYATA GEÇMİŞSE KERKÜK'TE DE HAYATA GEÇER"

Gazetecilerin sorusu üzerine Türkiye Cumhuriyeti devletinde Türkmenlerle ilgili büyük bir hassasiyet olduğuna işaret eden Destici, "Eğer durum böyle giderse Türkiye elbette ki bütün diplomatik girişimlerini yapacaktır. Ama bunlar netice vermediğinde, durum daha da kötüye giderse 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözü nasıl Afrin'de hayata geçmişse Kerkük'te de hayata geçer. Bölgede, TSK'nın böyle bir harekatını engelleyecek hiçbir güç yoktur." dedi.

Kıbrıs Barış Harekatı'na ilişkin bir soru üzerine Destici, KKTC vatandaşlarının huzur içinde ve bağımsız bir şekilde yaşadıklarını söyledi.

Şu anda adada iki devletin bulunduğunu vurgulayan Destici, şunları söyledi:

"Maalesef Batı burada da çifte standardına devam ediyor. Ya iki devletli, eşit bir ada statüsünü kabul edecekler ya da Türkiye Cumhuriyeti devletinin orada da kendine göre atacağı adımlar vardır. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sonuna kadar arkasında duracaktır, asla oldubittiye müsaade etmeyecektir. KKTC'nin mevcut yönetimi zafiyet gösterse de bu konuda, onlara da rağmen Türkiye taviz vermemiştir, bundan sonra da vermeyecektir."

KAZANCI: 17 YARALIMIZ, 3 ŞEHİDİMİZ VAR

ITC Türkiye Temsilcisi Hicran Kazancı da BBP'nin her zaman yanlarında olduğunu belirterek "Bugün her zamankinden daha fazla Irak Türkmen Cephesi olarak yanımızda olunmasına ihtiyacımız var." dedi.

Mayıs ayındaki seçimlere değinen Kazancı, birtakım ihlaller olduğunu ve bunun yabancı gözlemcilerce tespit edildiğini anlattı.

Kazancı, bu sürede Irak Parlamentosunun görevinin sonlandırıldığını anımsatarak bununla paralel olarak da Kerkük merkezli Türkmeneli bölgesinde terör olaylarının başladığını söyledi.

Önceki gün Kerkük'teki patlamalarda 17 kişinin yaralandığını, 3 Türkmen'in şehit olduğunu aktaran Kazancı, "Özellikle bu saldırının zamanlamasına bakıldığı zaman, Kerkük Havaalanı'nıyla ilgili birtakım çalışmaların başlatılması konusunda Irak Ulaştırma Bakanı Kerkük'ü ziyaret edecekti, bu konuda Kerkük Valisiyle görüşecekti, bu patlamaların olması nedeniyle bunu erteledi." dedi.

DESTİCİ'DEN HAK-İŞ'E ZİYARET

Destici, daha sonra Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretteki konuşmasında Türkiye'nin yeni dönemde birlik ve beraberlik içinde yoluna devam edeceğini ifade eden Destici, yeni sistemde güçlü ve istikrarlı bir hükümet ile Meclisin olacağını vurguladı.

Destici, olağanüstü halin sona ermesinin ardından TBMM'ye terörle mücadeleye ilişkin yasa teklifi sunulduğunu hatırlatarak şöyle devam etti:

"Genel Kuruldan geçecek, buna inanıyorum çünkü bu yasa, OHAL'in de kalkmasından sonra gereken bir yasa teklifiydi. Özellikle kamuoyunda dile getirilen birkaç hususun gerçeklikle bağdaşmadığının bilinmesini istiyorum. Mesela valilere verilen yetki. Sanki bu, şehrin tamamını, herkesi kapsıyormuş gibi bir algı oluşturuluyor. Bu doğru değil. Sadece terör hadisesi ve bir kaos belirtisi görüldüğünde bu yetki veriliyor. Genel itibarıyla bu yasa gerekliydi, bütün maddelere bakıldığında çok da itiraz edilebilecek konumda değil. Sadece ufak tefek düzeltmeler olması gerekiyor, onlarla ilgili düşüncelerimizi de paylaşmaya devam edeceğiz."

Mahmut Arslan da Destici'yi, 24 Haziran seçimlerindeki başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Destici'nin Mecliste bulunmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Arslan, "Ortaya koydukları uzlaşma, ülkeyi geleceğe birlikte taşıma anlayışı fedakarlıklarla olmuştur. Parlamentoda da taleplerimizin, çözüme kavuşması gereken sorunlarımızın gündeme getirilmesinde her zaman yanımızda hissedeceğiz." diye konuştu.

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