Bebeğini çöpe atan anne yakalandı 0:00 / 0:00

İHA

Samsun'da 10 günlük kızını çöp konteyneri yanına terk eden yabancı uyruklu kadın yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi Ağabali Caddesi'nde geçen cuma günü meydana geldi. İHA'nın haberine göre, vatandaşlar çöp konteyneri yanında bir bebek buldu. Olayın polise haber verilmesinin ardından bebek, hastaneye kaldırıldı.

Polis bebeğini terk eden kadının kimliğini tespit için çalışma başlattı. Güvenlik kamera kayıtlarından adım adım takibe alınan kadının Afganistan uyruklu Hanıyeh M. (30) ve kendisine yardım eden annesi Arıfef M. (49) olduğunu tespit edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, Afgan anne ve kızını dün gece Kökçüoğlu Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.