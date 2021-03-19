Bebek kalp krizi geçirince acil iniş yaptı 0:00 / 0:00

AA

Edinilen bilgiye göre, THY'nin Bişkek-İstanbul seferini yapan "TK-347" sefer sayılı uçağında bir bebek kalp krizi geçirdi. Bebeğe ilk müdahale kabin görevlileri ve uçakta bulunan yolcular tarafından yapıldı.

AA'nın haberine göre Türkiye hava sahası üzerinde olan uçağın kaptan pilotu, Ankara Esenboğa Havalimanı Hava Trafik Kontrol kulesiyle irtibata geçerek, acil iniş için izin istedi.

İzin verilmesi üzerine uçak, Esenboğa Havalimanı'na saat 13.15'te iniş yaptı. İnişin ardından kalp krizi geçiren bebek, uçak altına çağırılan sağlık ekibine teslim edildi. Hastaneye sevk edilen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

THY uçağı, İstanbul seferini tamamlamak üzere Esenboğa Havalimanı'ndan hareket etti.

AK PARTİLİ VEKİL O ANLARI ANLATTI

Kalp krizi geçiren bebeğe müdahale eden AK Parti Milletvekili Dr. Recep Şeker, "Bebeğe ilk müdahaleyi uçakta yaptım. Bebeğin durumu gayet iyi" dedi.

Bişkek-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları (THY) ait yolcu uçağında bulunan ve kalp krizi geçirdiği anlaşılan bebeğe müdahale eden AK Parti Milletvekili Recep Şeker o anları kendisine telefonla ulaşan gazetecilere anlattı. Bebekte morarma olduğunu ve kalbinin durduğunu söyleyen Şeker, "Ankara'ya yarım saatlik bir mesafe vardı. Doktor olduğumu bilen hostesler kucağıma bir bebek getirdi. Baktım bebek morarmış, solunum yok kalp durmuş vaziyetteydi. Ondan sonra nefes borusunu açtık kalp masajı solunum nefes yoluyla ilgili solunum masajı derken bebek kendine geldi. Acil olarak uçağın Ankara'ya inmesi gerekiyordu, bunlar ikiz bebekti. Türkçe ve İngilizce bilmiyordu aile, hostes arkadaşlar getirince ne olduğunu anlayamadım. Uçaktan inerken ambulansla teslim ettik. Bebeğim durumu iyiydi" dedi.