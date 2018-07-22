Bedelli askerlikle ilgili milyonların beklediği teklif TBMM'ye sunulurken '28 gün' ile ilgili tartışmalar sürüyor. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Bedelli olacaksa, 28 güne ne gerek vardır? Bu kadar zahmete lüzum olacak mıdır?" çıkışının ardından Meclis'e sunulan ve yarın Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi beklenen teklifte bir değişiklik olup olmayacağı merakla bekleniyor.

28 gün ile ilgili tartışmada işin maliyeti ile ilgili hesaplamalar da dikkat çekti. Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre 28 günlük eğitimin maliyeti 1 milyar, beklenen gelir 6 milyar lira olarak hesaplanıyor.

— Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) July 20, 2018

AK Parti, 25 yaşın üstünde bedelliden 15 bin lira ödeyerek yararlanacakların sayısını 1 milyon 324 bin olarak açıklamıştı. Bunlardan 400 bininin bedelli için başvuracağı hesaplanıyor. Beklenti gerçekleşirse, 15 bin lira olarak belirlenen bedelliden devlet, 6 milyar liralık gelir elde edecek. 400 bin genci, 28 gün temel eğitime tabi tutmanın maliyetinin ise kulislerde, kişi başı aylık olarak 2-2 bin 500 lira olarak dillendiriliyor. Bu durumda, temel eğitim için yaklaşık 1 milyar lira harcamak gerekecek.

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