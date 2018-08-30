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Son dakika: Bedelli askerlik için 405 bin kişi başvurdu

Son dakika... Bedelli askerlikten şu ana kadar yararlananların sayısı belli oldu. 26 günde 405 bin kişi başvuru yaparken, bu önceki 5 bedelli askerlikten yararlananların toplam sayısını aştı

30.08.2018 - 07:49 | Güncelleme:

15 Eylül’de ilk celpten yararlanacakların silah altına alınacağı bedelli askerlik başvuruları rekora imza atarak 26 günde 405 bini aştı. 3 Ağustos’ta başlayan bedelli başvuruları 3 Kasım’a kadar yapılabilecek.

Turhan Yılmaz'ın Hürriyet'teki haberine göre, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş’un askeri kaynaklara dayandırarak verdiği bu rakam, geçmişteki 5 bedelli uygulamasından yararlananların toplam sayısının 3 aylık başvuru süresinin daha ilk ayı dolmadan aşıldığını ortaya koydu.

1987, 1992, 1999, 2011 ve 2014 yıllarındaki bedelli askerlik uygulamasından toplam 398 bin 731 kişinin yararlandığı belirtilirken, halen başvuru süreci devam eden son uygulamaya gelen rekor başvuru, 400 bin tahmininin fazlasıyla aşılacağı beklentisine yol açtı. Kulislerde başvurulara ilişkin 600 bin tahmini dillendiriliyor.

21 GÜNLÜK EĞİTİM

1 Ocak 1994’te ve öncesinde doğanları kapsayan bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler 15 bin TL, 38 yaş sınırının da kaldırıldığı dövizli askerlikten yararlanmak isteyenler ise 2 bin euro ödeyecek. Bedelliden yararlanmak için yurtiçinden başvuranlar 21 günlük temel askerlik eğitiminin ardından askerlik yükümlülüğünü yapmış sayılacaklar. Yurtdışındakiler ise temel eğitimlerini internet aracılığıyla uzaktan tamamlayacaklar.

1987’de 18 bin 433, 1992’de 35 bin 111, 1999’da 72 bin 290, 2011’de 69 bin 73 ve 2014’te de 203 bin 824 kişi askerlik hizmetlerini bedelli olarak yapmıştı.

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YORUMLAR 5
  • Misafir 18 dakika önce
    biz el konulan tazminat hakkımızı unutmayacağız. keser döner sap döner gün gelir hesap döner
  • Misafir 57 dakika önce
    Bu kadar kişi askerlikten kaçıyorsa bir soru sorulmalı neden bedelli askerlik yapmak istiyorsunuz.
  • Misafir 58 dakika önce
    Helal olsun işte gençlik!
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