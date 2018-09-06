İşte bedelli askerlikte 2. celp bilgileri

Bedelli askerlikle ilgili son dakika gelişmesi. Bedelli askerlikte 2'nci celp döneminde silah altına alınacak yükümlülerin sevk tarihleri, birlik ve yoklama bilgileri e-devlet adresinden yayımlandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ,"Bedelli askerlik için 474 bin 955 kişi başvurdu, başvurusunu tamamlayan yükümlü sayısı ise 125 bin 344 oldu." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabı üzerinden duyurdu.

— Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 6, 2018

E-DEVLET SİSTEMİNE NASIL GİRİŞ YAPILIR?

E-Devlet işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz site adresi resmi internet adresi olan www.turkiye.gov.tr adresidir. Bütün e-Devlet işlemlerinizi bu siteden yapabilmeniz mümkündür. Web sayfasına girdiğinizde sağ üstte bulunan giriş butonuna tıklamanız yeterli olup açılan sayfaya T.C. kimlik numaranız ile e-devlet şifrenizi girerek sisteme girişinizi yapabilirsiniz.

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