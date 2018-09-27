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Son dakika: Bedelli askerlikte 3. celp dönemi açıklandı

Bedelli askerlikte son dakika gelişmesi! Bedelli askerlikte 3. celp dönemi açıklandı. 13 bin 555 kişi eğitime gidecek.

27.09.2018 - 09:30 | Güncelleme:

Milli Savunma Bakanlığı, 3üncü celp döneminde silah altına alınacak 13 bin 555 yükümlünün sevk tarihlerinin "e-Devlet"ten yayımlandığını bildirdi. Bedelli askerlik hizmeti için başvuran yükümlü sayısının 557 bin 102, başvurusunu tamamlayan yükümlü sayısının ise 215 bin 970 olduğu bildirildi.

BEDELLİ ASKERLİK 3. CELP SORGULAMA

BAŞVURU SAYISI 550 BİNİ GEÇTİ

Öte yandan; Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik için 557 bin 102 kişi başvurduğunu, başvurusunu tamamlayan yükümlü sayısının ise 215 bin 970 olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bedelli askerlik uygulamasındaki üçüncü celp dönemine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "27 Eylül itibarıyla bedelli askerlik hizmeti için başvuran yükümlü sayısı 557 bin 102, başvurusunu tamamlayan yükümlü sayısı ise 215 bin 970 kişidir. 3'üncü celp döneminde silah altına alınacak 13 bin 555 yükümlünün sevk tarihleri, birlik ve yoklama bilgileri 'www.turkiye.gov.tr' adresinde yayımlanmış, yükümlülerin kayıtlı cep telefonlarına da bilgilendirme mesajı gönderilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

 

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YORUMLAR 4
  • Misafir 1 saat önce
    silah altına alınacak bari demeyin devlete zarar bunlar.boşu boşuna gelmasinler bari kaçaklar
  • Misafir 1 saat önce
    yaş 29, yoklama mezun olduğumda 4 sene önce, parayı ağustosta yatırdım hala çıkmadı. son gün yatıran 25liklere nasıl çıkıyor anlamıyorum.
  • Misafir 2 saat önce
    13 bin alarak 550 bini nasıl eriteceksiniz merak konusu.
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