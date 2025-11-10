Habertürk
        beIN Sports binasında hareketli dakikalar! | Son dakika gelişmesi! | Son dakika haberleri

        beIN Sports binasında hareketli dakikalar!

        beIN Sports'un İstanbul Sarıyer'deki televizyon binasına silahlı bir kişi girdi. Şüpheli Kemal S., gelen polis ekipleri tarafından ikna edilerek emniyete götürüldü. Şüphelinin elinde olan silah oyuncak çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2025 - 12:32 Güncelleme: 10.11.2025 - 13:14
        Oyuncak silahla beIN Sports binasına baskın
        Sarıyer'de TV8- Beinsport binasına silahla giren Kemal S., gelen polis ekipleri tarafından ikna edilerek emniyete götürüldü.

        DHA'nın haberine göre olay, saat 12.00 sıralarında TV 8- Beinsport’un Ayazağa Mahallesi’ndeki binasında meydana geldi.

        EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

        Binaya gelen ve silah gösteren Kemal S., kanaldaki bir yorumcunun güvenlik görevlisi olan eşine hakaret ettiğini öne sürdü.

        Kemal S., yorumcunun özür dilemesini istedi. Olay yerine gelen polisler, Kemal S. ile görüşerek ikna etti. Kemal S., yaklaşık yarım saat sonra binadan çıkarılarak emniyete götürüldü. Şüphelinin elinde olan silah oyuncak çıktı.

        #son dakika
