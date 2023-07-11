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        İstanbul'da bir bekçi, boşandığı eşine kurşun yağdırdı

        Kadına yönelik vahşet haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Son olay İstanbul Eyüpsultan'da meydana geldi. İlçede Aykut Öz adlı mahalle bekçisi, boşandığı eşi Mehtap Öz'ü eğlendiği mekan önünde başından vurarak ağır yaraladı. Zanlı daha sonra aynı silahla hayatına son verdi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2023 - 11:45
        Bekçi, boşandığı karısını başından vurdu!
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        Eyüpsultan'da mahalle bekçisi Aykut Öz, 15 gün önce boşandığı Mehtap Öz'ü eğlendiği mekan önünde başından vurarak ağır yaraladı.

        DHA'da yer alan habere göre Aykut Öz aynı silahla hayatına son verdi. Yaralı kadının hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Olay, önceki gün Eyüpsultan'da bir eğlence mekanının önünde meydana geldi. Mahalle ve çarşı bekçisi olarak İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan Aykut Öz, 15 gün önce eşi Mehtap Öz'den boşandı. Boşanmanın ardından Mehtap Öz, dün akşam kız arkadaşıyla birlikte Göktürk'teki bir eğlence mekanına gitti.

        Bunu duyan Aykut Öz, Mehtap Öz'ün eğlendiği mekana gitti. Burada Mehtap Öz'ü konuşmak için dışarı çağıran Aykut Öz, Mehtap Öz'le arabada konuşmaya başladı. İkili arasında öğrenilemeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışma sonrasında Aykut Öz, beylik tabancasıyla önce eski eşini ardından da kendini vurdu. İkili kanlar içinde yere yığılırken Mehtap Öz'ün arkadaşı çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Aykut Öz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olan Mehtap Öz ise hastaneye kaldırıldı.

        Öte yandan, yaralılara kalp masajı yapılan anlar ise bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Görüntülerde kalp masajı yapıldığı sırada Mehtap Öz'ün kız arkadaşının yakınlarına haber verdiği, 'Aykut Mehtap'ı vurdu' dediği anlar yer aldı.

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