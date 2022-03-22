Belediye başkanı, silahlı saldırıda yara almadan kurtuldu 0:00 / 0:00

AA

Alınan bilgiye göre, daha önce belediyede geçici işçi olarak çalışan ve süresi dolduktan sonra işten çıkartılan E.D. (32), silahla belediye binasına girdi.

İş talebi için Belediye Başkanı Taş'ın makam odasına girmek isteyen E.D'yi sekreteri ve şoförü durdurmaya çalıştı. O sırada silahını çıkartan E.D, ateş etmeye başladı.

Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş

GÖZALTINA ALINDI

E.D'nin silahından çıkan kurşunların 4'ü sekreterliğe, 2'si ise makam odasına isabet etti. AA'nın haberine göre; olayda yaralanan olmazken E.D, Taş'ın sekreteri ve şoförü tarafından etkisiz hale getirildi.

Şüpheli, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Belediye Başkanı Taş, sosyal medya hesabından sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.