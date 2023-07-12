Motorine zam geldi! İşte güncel akaryakıt fiyatları
Araç sahipleri benzin ve motorin fiyatlarındaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Son olarak yapılan zammın ardından değişiklikler pompa fiyatlarına yansıdı. Motorin fiyatlarına ise 12 Temmuz itivarıyla yeni bir zam geldi. İşte 11 Temmuz 2023 güncel akaryakıt fiyatları listesi...
Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarından etkilenen akaryakıt fiyatlarında güncel gelişmeleri haberimizde derledik. Akaryakıt fiyatları yeni bir zam haberiyle gündeme geldi. Peki, benzin ve akaryakıt fiyatlarına zam gelecek mi? İşte 12 Temmuz Çarşamba 2023 İstanbul, İzmir, Ankara güncel benzin ve motorin fiyatları...
MOTORİNE ZAM GELDİ!
Hafta başında akaryakıt fiyatlarına gelen KDV zammının ardından motorin fiyatına bir zam daha geldi. Motorinin litre fiyatı bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1.08 lira yükseldi.
ZAM SONRASI GÜNCEL MOTORİN FİYATLARI
Zammın ardından motorinin litresi İstanbul Avrupa Yakasında 26.30 lira, Ankara'da 26.75 lira, İzmir'de 26.88 lira, Adana'da 27.19 lira, Bursa'da 26.88 lira, Diyarbakır'da ise 27.47 liraya yükseldi.
İSTANBUL BENZİN FİYATLARI
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 26,62 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,86 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 26,66 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 11.29 TL
ANKARA BENZİN FİYATLARI
Benzin fiyatı: 27,17 TL
LPG fiyatı: 11,29 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin fiyatı: 27,16 TL
LPG fiyatı: 11,05 TL