Akaryakıt fiyatlarında zam ve indirim haberleri gündemdeki yerini aldı. Brent petrol ve döviz kurunda yaşanan hareketliliğin yansıdığı akaryakıt fiyatları son olarak zam haberiyle gündeme gelmişti. Araç sahipleri için benzin ve motorin fiyatlarında güncel rakamları haberimizde derledik. İşte 6 Nisan 2023 güncel akaryakıt fiyatları...