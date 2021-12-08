Son dakika: Benzin ve Motorine zam! Benzin ve motorin litre fiyat

AA / HABERTURK.COM

EPGİS, 9 Aralık'tan itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatına 77 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 31 kuruş zam geldiğini duyurdu. Motorin ve benzine gelen zamlar direkt pompa fiyatlarına yansıyacak.

BENZİNE VE MOTORİNE ZAM!

— EPGİS (@trepgis) December 8, 2021

BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 9,64 liradan satılan benzinin litre fiyatı 10,41 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 9,59 liradan 10,36 liraya, İzmir'de 9,66 liradan 10,43 liraya çıkacak.

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Ayrıca, Ankara'da ortalama 10,07 liradan satılan motorinin litre fiyatı 10,38 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 10,01 liradan 10,32 liraya, İzmir'de 10,09 liradan 10,40 liraya çıkacak.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.