Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 7.725,86 %-0,83
        DOLAR 29,0957 %0,01
        EURO 31,9239 %-0,12
        ALTIN 1.908,45 %-0,01
        FAİZ 36,98 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 22,57 %0,20
        BITCOIN 42.686,00 %0,45
        GBP/TRY 37,0245 %-0,09
        EUR/USD 1,0965 %-0,12
        BRENT 79,28 %0,06
        ÇEYREK ALTIN 3.120,32 %-0,01
        Haberler Ekonomi Enerji Akaryakıt SON DAKİKA BENZİNE ZAM: Benzine 1 lira 48 kuruş zam geldi! 20 Aralık Çarşamba benzin fiyatları ne kadar oldu? - Enerji Haberleri

        Benzine zam geldi

        Benzinin litre fiyatına 1 lira 48 kuruş zam geldi. Zam bugün itibarıyla pompa fiyatına yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2023 - 08:10 Güncelleme: 20.12.2023 - 08:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Benzine zam geldi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Benzinin litre fiyatı bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1.48 lira yükseldi.

        Zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında benzinin litresi 34.50 liraya, Ankara'da 35.17 liraya, İzmir'de 35.36 liraya, Adana'da 35.65 liraya, Bursa'da 35.25 liraya, Diyarbakır'da 35.85 liraya, Antalya'da ise 35.84 liraya çıktı.

        Bugün motorin fiyatında ise bir değişikliğe gidilmedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        2 pilot ölmüştü! 3. pilot tutuklandı!
        2 pilot ölmüştü! 3. pilot tutuklandı!
        Şiddetli yağış ve fırtına can aldı!
        Şiddetli yağış ve fırtına can aldı!
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı!
        Haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı!
        "Yemek yerine para" diyene vergi
        "Yemek yerine para" diyene vergi
        Gübre'siz borsa yeşermedi
        Gübre'siz borsa yeşermedi
        İstanbulspor yönetimi takımı sahadan çekti!
        İstanbulspor yönetimi takımı sahadan çekti!
        İstanbulspor'u hangi cezalar bekliyor?
        İstanbulspor'u hangi cezalar bekliyor?
        İstanbulspor Başkanı'ndan ilk açıklama!
        İstanbulspor Başkanı'ndan ilk açıklama!
        Colorado'da Trump kararı: "Bu eyalette başkanlık yarışına giremez"
        Colorado'da Trump kararı: "Bu eyalette başkanlık yarışına giremez"
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        Bazı illerin oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
        Bazı illerin oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
        İbrahim Yıldız: Futbolda kriz büyüyor!
        İbrahim Yıldız: Futbolda kriz büyüyor!
        Ağız sağlığımız vücudumuz hakkında bize ne anlatıyor?
        Ağız sağlığımız vücudumuz hakkında bize ne anlatıyor?
        Hollanda’da köpek sahiplenmek isteyenler zorunlu kursa tabi tutulacak
        Hollanda’da köpek sahiplenmek isteyenler zorunlu kursa tabi tutulacak
        Ege kıyıları için sağanak yağmur uyarısı
        Ege kıyıları için sağanak yağmur uyarısı
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        İki kardeşin hayaliydi... Teras, garaj oldu!
        İki kardeşin hayaliydi... Teras, garaj oldu!
        Hakemlere büyük destek!
        Hakemlere büyük destek!
        İstanbul'daki en eski dini yapı!
        İstanbul'daki en eski dini yapı!