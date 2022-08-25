Beşiktaş Kulübü, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen İngiliz futbolcu Dele Alli'nin kiralık transferi konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Bamidele Jermaine Alli'nin geçici transferi konusunda kendisi ve kulübü Everton FC ile görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
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Beşiktaş Kulübü, Dele Alli'nin geçici transferinin detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamaya göre, oyuncunun kulübü Everton'a kiralama bedeli ödenmeyecek. Beşiktaş, İngiliz futbolcuya bu sezon için 2 milyon 200 bin Euro garanti ücret ve ek olarak aldığı süre ve müsabaka türüne göre maç başına azami net 10 bin Euro maç başı ücreti ödeyecek. Siyah-beyazlılar ayrıca oyuncunun satın alma opsiyonunun da sezon sonuna kadar kullanılmak koşulu ile Beşiktaş'ta olduğunu açıkladı.
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