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Son dakika haberi Beşiktaş Dele Alli transferini açıkladı!

Beşiktaş, Dele Alli'nin kiralanması için görüşmelere başlandığını açıkladı. Yıldız oyuncunun maliyeti belli oldu

Son dakika: Beşiktaş Dele Alli transferini açıkladı! - Beşiktaş Transfer Haberleri

Beşiktaş Kulübü, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen İngiliz futbolcu Dele Alli'nin kiralık transferi konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Bamidele Jermaine Alli'nin geçici transferi konusunda kendisi ve kulübü Everton FC ile görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

MALİYETİ BELLİ OLDU

Beşiktaş Kulübü, Dele Alli'nin geçici transferinin detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamaya göre, oyuncunun kulübü Everton'a kiralama bedeli ödenmeyecek. Beşiktaş, İngiliz futbolcuya bu sezon için 2 milyon 200 bin Euro garanti ücret ve ek olarak aldığı süre ve müsabaka türüne göre maç başına azami net 10 bin Euro maç başı ücreti ödeyecek. Siyah-beyazlılar ayrıca oyuncunun satın alma opsiyonunun da sezon sonuna kadar kullanılmak koşulu ile Beşiktaş'ta olduğunu açıkladı.

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