MALİYETİ BELLİ OLDU

Beşiktaş Kulübü, Dele Alli'nin geçici transferinin detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamaya göre, oyuncunun kulübü Everton'a kiralama bedeli ödenmeyecek. Beşiktaş, İngiliz futbolcuya bu sezon için 2 milyon 200 bin Euro garanti ücret ve ek olarak aldığı süre ve müsabaka türüne göre maç başına azami net 10 bin Euro maç başı ücreti ödeyecek. Siyah-beyazlılar ayrıca oyuncunun satın alma opsiyonunun da sezon sonuna kadar kullanılmak koşulu ile Beşiktaş'ta olduğunu açıkladı.