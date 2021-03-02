Türkiye Futbol Federasyonu (TFF),Süper Lig'in 30, 31, 32, 33 ve 34. haftalarında oynanacak karşılaşmaların programını duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamaya göre 31. haftadaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbi mücadelesi, 21 Mart Pazar günü saat 19.00'da Vodafone Park'ta oynanacak.
Süper Lig'de 5 haftalık maçların programı şöyle:
30. HAFTA
12 Mart Cuma:
19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)
13 Mart Cumartesi:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Fatih Karagümrük (Yeni 4 Eylül)
16.00 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor (Çaykur Didi)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Hes Kablo Kayserispor-Galatasaray (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
14 Mart Pazar:
13.30 MKE Ankaragücü-Göztepe (Eryaman)
16.00 Gaziantep-Yukatel Denizlispor (Kalyon)
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği (Ülker)
15 Mart Pazartesi:
19.00 Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
31. HAFTA
19 Mart Cuma:
16.00 Fatih Karagümrük-Hes Kablo Kayserispor (Atatürk Olimpiyat)
19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Türk Telekom)
20 Mart Cumartesi:
13.30 Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Eryaman)
16.00 Yeni Malatyaspor-Gaziantep (Yeni Malatya)
16.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor (Gürsel Aksel)
19.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü (Medical Park)
21 Mart Pazar:
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Antalya)
16.00 Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir (Denizli Atatürk)
19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park)
32. HAFTA
3 Nisan Cumartesi:
13.30 Hes Kablo Kayserispor-Göztepe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Çaykur Rizespor-Fatih Karagümrük (Çaykur Didi)
16.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Yeni 4 Eylül)
19.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray (Antakya Atatürk)
4 Nisan Pazar:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İttifak Holding Konyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor (Eryaman)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)
5 Nisan Pazartesi:
16.00 Medipol Başakşehir-Yeni Malatyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor (Ülker)
33. HAFTA
6 Nisan Salı:
16.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel)
16.00 Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor (Atatürk Olimpiyat)
19.00 Trabzonspor-Hes Kablo Kayserispor (Medical Park)
7 Nisan Çarşamba:
16.00 Gençlerbirliği-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Eryaman)
16.00 İttifak Holding Konyaspor-MKE Ankaragücü (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Antalya)
19.00 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor (Vodafone Park)
8 Nisan Perşembe:
16.00 Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa (Denizli Atatürk)
16.00 Gaziantep-Medipol Başakşehir (Kalyon)
19.00 Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe (Yeni Malatya)
34. HAFTA
10 Nisan Cumartesi:
13.30 Atakaş Hatayspor-Göztepe (Antakya Atatürk)
16.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi)
19.00 Galatasaray-Fatih Karagümrük (Türk Telekom)
11 Nisan Pazar:
13.30 Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor (Yeni 4 Eylül)
16.00 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği (Eryaman)
16.00 Hes Kablo Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş (Erzurum Kazım Karabekir)
12 Nisan Pazartesi:
16.00 Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Fenerbahçe-Gaziantep (Ülker)
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