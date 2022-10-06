Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Son dakika haberi - "Dele Alli, Beşiktaş'tan Ocak'ta ayrılabilir"

İngiliz basını, Dele Alli'nin ocak ayında Beşiktaş'tan ayrılıp, sezonu İtalya'da tamamlama ihtimali bulunduğunu söyledi. Alli'nin yeteneklerine ihanet ettiği de vurgulandı

ABONE OL
  • Son dakika spor haberi: Beşiktaş haberleri - Dele Alli, Ocak'ta ayrılabilir!

    İngiliz basınına göre; Beşiktaş, Dele Alli'nin satın alma opsiyonunu kullanmayacak hatta iki taraf arasında yapılan anlaşma ocak ayında bozulabilir. 
  • Son dakika spor haberi: Beşiktaş haberleri - Dele Alli, Ocak'ta ayrılabilir!

    Football Insider kaynaklı haberde; Alli'nin Beşiktaş'ta sezonun sonunu getiremeden ayrılma ihtimalinden söz edildi. Haberde şu ifadelere yer verildi:
  • Son dakika spor haberi: Beşiktaş haberleri - Dele Alli, Ocak'ta ayrılabilir!

    "Dele Alli, Serie A'ya ocak ayında transferi yapabilir. Yurt dışından gelen söylentilere göre; Beşiktaş oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmayacak. 
  • Son dakika spor haberi: Beşiktaş haberleri - Dele Alli, Ocak'ta ayrılabilir!

    Everton'a dönmesi de mümkün değil. Türkiye'de, Beşiktaş'la çok kısa bir deneyim yaşadıktan sonra Serie A'ya gitmesi muhtemel. Çünkü Everton da onu geri almak istemiyor. 
  • Son dakika spor haberi: Beşiktaş haberleri - Dele Alli, Ocak'ta ayrılabilir!

    Haliyle Beşiktaş'la kiralık sözleşmesi zamanından erken feshedilebilir. Zaman kaybetmeyen Everton, böyle bir durumda onu Serie A'ya verecek. 
  • Son dakika spor haberi: Beşiktaş haberleri - Dele Alli, Ocak'ta ayrılabilir!

    Fiorentina yeni adresi olabilir. Kalitesini artırıp, tecrübesini pekiştirmek için böyle bir yol denenecek."

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.