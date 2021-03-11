Süper Lig'de çıktığı 19 maçta 11 asist ve 1 gollük katkı yapan Rachid Ghezzal, İngiliz basınında da gündem oldu.

Ada medyası, "Ghezzal'ın yardımları, Beşiktaş'ı zirvede tutuyor" yorumlarında bulundu. Siyah-Beyazlı yönetim de 28 yaşındaki kanat oyuncusunun bonservisini alabilmek için temaslarını sürdürüyor. Cezayirli yıldızın Leicester ile 2022'ye kadar mukavelesi bulunuyor. İngiliz ekibi onu Monaco'dan 14 milyon Euro'ya transfer etmişti.

BONSERVİSİ 5 MİLYON EURO

Ancak 2018'deki transferin ardından Ghezzal sürekli kiralık gönderildi. Fiorentina'nın ardından Beşiktaş'ta kendisini buldu. Ada basınındaki haberlere göre; İngiliz ekibi, satış formülüne sıcak bakıyor.

5 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli karşılığında bu işin bitebileceği yazıldı. Bu arada kulüp dergisine konuşan Aboubakar, "Burası evim. Bu evi tanıyorum. Buradaki taraftarlar oyuncuları yüreklerine basıyor" dedi.