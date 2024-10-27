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        Beşiktaş'ın borcu 8 milyar 429 milyon TL

        Beşiktaş Genel Sekreteri Kaan Şakul, siyah-beyazlı kulübün borcunun 8 milyar 429 milyon TL olduğunu açıkladı

        Giriş: 27.10.2024 - 12:53 Güncelleme: 27.10.2024 - 12:55
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        Beşiktaş'ın borcu 8 milyar 429 milyon TL
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        Beşiktaş Kulübü'nün Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda devam ediyor. Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Kaan Şakul, divan üyelerine mali konularda bilgi verdi.

        Şakul, siyah-beyazlı kulübün borcunun 31 Mayıs 2024 itibariyle 8 milyar 429 milyon TL olduğunu açıkladı.

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