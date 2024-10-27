Beşiktaş'ın borcu 8 milyar 429 milyon TL - Beşiktaş Haberleri

Beşiktaş'ın borcu 8 milyar 429 milyon TL - Beşiktaş Haberleri

Beşiktaş'ın borcu 8 milyar 429 milyon TL Beşiktaş Genel Sekreteri Kaan Şakul, siyah-beyazlı kulübün borcunun 8 milyar 429 milyon TL olduğunu açıkladı

ABONE OL