Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Ryan Babel'de flaş gelişme! Beşiktaş, Premier Lig ekiplerinden Fulham ile Hollandalı yıldızın transferi için görüşüyordu. TRT Spor'un haberine göre; Fulham, Ryan Babel'i 2 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etti!

Hollandalı futbolcu dün Instagram hesabı üzerinden bir paylaşım yapmış ve dikkatleri üzerine çekmişti. Tecrübeli yıldız paylaşımında uçan kartal fotoğrafı kullanmıştı.

Beşiktaş'a 2016-17 sezonunun devre arasında bonservissiz olarak transfer olan Babel, o sezon kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu. Siyah-beyazlı formayla 89 maça çıkan 32 yaşındaki yıldız, 29 gol 12 asistlik performans sergiledi.

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