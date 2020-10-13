AA

Olayda, Engin M. ile Selahattin D. arasında ticari anlaşmazlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından ikili olay yerinden ayrıldı.

AA'nın haberine göre, şirketine gelen Engin M., akşam saatlerinde iş yerinden çıkıp arabasına bindiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Engin M. saldırıdan yara almadan kurtulurken, kurşunlardan biri şoförü Kutlu Muhammed O.'nun sol bacağına isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Polis, olay sonrasında kaçan şüpheli İbrahim S.'nin yakalanması çalışma başlattı.