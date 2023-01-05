Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Son dakika! Beşiktaş'ta stopere Arjantinli aday

Beşiktaş'ta ara transfer için sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Stoper için Arjantin'den flaş bir isim gündeme geldi

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Son dakika! Beşiktaş'ta stopere Arjantinli aday

    Beşiktaş, Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda ara transfer için çalışmalara başladı.

     
  • Son dakika! Beşiktaş'ta stopere Arjantinli aday

    Güneş, stopere mutlaka bir takviye isterken bu konuda önemli bir gelişme yaşandı.
  • Son dakika! Beşiktaş'ta stopere Arjantinli aday

    TYC Sports'un haberine göre, Beşiktaş, Arjantin'den bir isim için harekete geçti.
  • Son dakika! Beşiktaş'ta stopere Arjantinli aday

    Habere göre, siyah-beyazlılar, Arjantin Ligi ekiplerinden CA Colon'da forma giyen Facundo Garces'i radarına aldı. 
  • Son dakika! Beşiktaş'ta stopere Arjantinli aday

    Kartal'ın oyuncuya ilgili olduğu ancak şu ana kadar resmi temasların başlamadığı vurgulandı.
  • Son dakika! Beşiktaş'ta stopere Arjantinli aday

    CA Colon'un oyuncuyu satmaya sıcak bakmadığı belirtilen haberde serbest kalma bedeli de aktarıldı.
  • Son dakika! Beşiktaş'ta stopere Arjantinli aday

    Buna göre, Arjantinli stoperin serbest kalma bedelinin 2.5 milyon dolar olduğu belirtildi.
  • Son dakika! Beşiktaş'ta stopere Arjantinli aday

    Garces, 2021-2022 sezonunda 43 maça çıkarken 2 gol kaydetti.

     
  • Son dakika! Beşiktaş'ta stopere Arjantinli aday

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.