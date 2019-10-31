Beşiktaş Kulübü, kaleci Loris Karius'un ocak ayında takımdan ayrılacağı yönündeki haberlerin gerçek olmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada "Bazı medya organlarında Kalecimiz Loris Karius'un kiralık sözleşmesinin ocak ayında sonlandıracağı yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Performansından memnun olduğumuz kalecimiz ile yola devam edeceğimiz gerçeğini siz değerli basın mensuplarının bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.
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