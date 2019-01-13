Beşiktaş Kulübü, yabancı basına kulüp bilgisi dışında röportaj vermesi ve röportajda kullandığı ifadeler nedeniyle Vagner Love hakkında disiplin süreci başlatıldığını açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

"Kadro dışı bırakılan sözleşmeli oyuncu Vagner Love’un, kulübümüzün bilgisi dışında röportaj vermesi ve söz konusu röportajda kullandığı ifadeler sebebiyle hakkında disiplin süreci başlatılmıştır.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."

" FIFA'YA GİDERİM" DEMİŞTİ

Beşiktaş'ta kamp kadrosuna alınmayan ve takımdan ayrılması beklenen Vagner Love, "Beşiktaş'ın bana 5 aylık borcu var. Sorun çözülemediği için transfer görüşmesi yapamıyorum. FIFA bu tür durumlarda oyuncuları koruyor. Ödeme yapmazlarsa FIFA'ya giderim" dedi.

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