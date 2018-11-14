Beşiktaş'ta Tolgay Arslan'ın kadro dışı bırakıldığı duyuruldu.

Siyah-beyazlılar, "Oyuncularımızdan Tolgay Ali Arslan takım içerisinde disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz kadro dışı bırakılmıştır." açıklamasını yaptı.

Tolgay, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasındaki Demir Grup Sivasspor mücadelesinde maç kadrosuna dahil edilmemişti. Tecrübeli futbolcunun alacakları için TFF'ye başvurduğu için maç kadrosuna alınmadığı kaydedilmişti. Tolgay için ortaya atılan diğer bir iddia ise Medipol Başakşehir maçının devre arasında Şenol Güneş'le tartıştığı için kadro dışı kaldığı yönündeydi.

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