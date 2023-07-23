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Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Kartal, İngiliz yıldızın peşinde Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Ajanslar Giriş: 23.07.2023 - 21:21 Güncelleme: 23.07.2023 - 21:21 facebook

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İngiliz basınındanMirror'da yer alan habere göre siyah beyazlılar, son olarak İngiltere Premier League ekiplerinden Liverpool'da forma giyen ve sözleşmesini tamamlamasının ardından kulüpten ayrılan Alex Oxlade-Chamberlain ile ilgileniyor.

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Beşiktaş'ın Oxlade-Chamberlain'e takımda en çok kazanan isim olacağı bir sözleşme sunacağı beilirtildi.