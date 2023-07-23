Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Kartal, İngiliz yıldızın peşinde
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
İngiliz basınındanMirror'da yer alan habere göre siyah beyazlılar, son olarak İngiltere Premier League ekiplerinden Liverpool'da forma giyen ve sözleşmesini tamamlamasının ardından kulüpten ayrılan Alex Oxlade-Chamberlain ile ilgileniyor.
Beşiktaş'ın Oxlade-Chamberlain'e takımda en çok kazanan isim olacağı bir sözleşme sunacağı beilirtildi.
Oyuncu ile Brentford'un da temasta olduğu belirtilen haberde, Suudi Arabistan ekiplerinin de transfer için devrede olduğu ifade edildi.