Geçtiğimiz sezonun devre arasından beri adı sıkça Beşiktaş'la anılan Liverpool'lu forvet Daniel Sturridge konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor... İngiliz basını, Siyah-Beyazlı takımın daha önce menajeriyle görüştüğü 28 yaşındaki futbolcu için Liverpool ile resmi temaslara başladığını iddia etti..
Liverpool Echo gazetesinin haberinde teknik direktör Jürgen Klopp'un, haftalık 120 bin sterlin kazanan Sturridge'i istemediği ve yönetime satılsın raporu verdiği, sonrasında da İngilizlerin Beşiktaş'ı görüşmeye çağırdığı kaydedildi.
Sonrasında pazarlık masasına oturulduğunu belirten gazete, 1.88 boyundaki santrfor için teklifte bulunan tek kulübün Beşiktaş olduğunun altını çizerken, cazip bir rakam önerildiğini ileri sürdü. Haberde ayrıca Liverpool cephesinin, sözleşmesi gelecek sezon sonunda biteceği için Daniel Sturridge'i kiralayamayacağı ifade edildi.
Beşiktaş'ın teklifinin büyük ihtimalle kabul edileceği ve tecrübeli futbolcunun yeni sezonda Süper Lig'de forma giymek için geri sayıma geçtiği bildirildi... Beşiktaş'ın Sturridge hamlesi gerçekleşirse geçen sezondan beri arayıp da bulamadığı Cenk'in gidişinden sonra yerini dolduramadığı golcü ihtiyacı ortadan kalkar.
Ne Negredo ne Love ne de Pektemek bu soruna çare olamadı. Bu nedenle şu anda ismi geçenler arasında en iyisi Sturridge'tir. Müthiş bir sol ayak.. Her iki kanatta da oynayabilen merkezde santrfor özelliği olan, iyi adak eksilten tam bir son vuruş ustası. Uygun şartlarda gelirse Beşiktaş'ın gol problemini çözer.
Sturridge, teknik direktör Şenol Güneş'in isimlerden biriydi. Usta teknik adam daha önce yönetimle yaptığı görüşmede "Sturridge, bizim oyun planımıza daha fazla uyan bir isim. Eğer maliyeti bizi zorlamayacaksa, forvetteki ilk tercihimiz o olsun" demişti. (Fotomaç)
ATİBA SÜRPRİZİ
Beşiktaş'la yollarını ayıran Atiba, menajerler tarafından Trabzonspor'a önerildi. Bordo-mavili kulüp şuana kadar bir temasta bulunmazken Jurac Kucka'nın durumuna göre hareket edecek.
Ekomomik sıkıntı içinde olan Trabzonspor’un 5 milyona transfer edip yıllık 2 milyon 250 bin euro ödediği Juraj Kucka’ya eski takımı Milan’ın talip olduğu öne sürüldü. Kucka’ya gelen teklifi düşünen Bordo-Mavili kurmaylara menajerler Beşiktaş’tan ayrılan Atiba Hutchinson’ı önerdi. Kucka’nın İtalyan temsilcisine transferi gerçekleşirse, Trabzonspor’un Atiba için herkete geçeceği belirtildi. (StarSpor)
10 NUMARA İÇİN ADAY HUGO VETLESEN!
Beşiktaş'ın Norveç Ligi takımlarından Stabaek forması giyen 18 yaşındaki Hugo Vetlesen'i transfer etmeyi planladığı iddia edildi.
Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş için sürpriz bir isim ortaya atıldı. Siyah beyazlılar, Norveçli 10 numara Hugo Vetlesen'i kadrosuna katmayı düşünüyor.
Siyah beyazlı ekibin, Norveç Ligi takımlarından Stabaek forması giyen 18 yaşındaki Hugo Vetlesen'i 2.5 milyon Euro bonservis ücreti ile transfer etmek istediği belirtildi.
10 numara mevkiinde forma giyen Vetlesen, bu sezon 15 kez Norveç Ligi'nde forma giyerken gol atamadı, bir asist kaydetti. (beIN SPORTS)
YÖNETİMDEN ŞENOL GÜNEŞ'E VETO!
Beşiktaş Yönetimi, Şenol Güneş'in iki oyuncu isteğine karşın Vida'nın satılması durumunda savunmaya bir takviye yapmayı planlıyor.
Siyah-beyazlılar, İngiliz kulüplerinin talip olduğu Hırvat oyuncudan gelecek olan bonservis bedeliyle stoper, orta saha ve forvet transferi gerçekleştirmeyi hedefliyor. Orta alan ve hücum hattına kariyerli yabancılar almak isteyen yönetim, stoper bölgesine ise yerli oyuncu düşünüyor.
Transferde artık somut adımlar atmayı hedefleyen Beşiktaş’ın iki farklı senaryo üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. İngiliz kulüplerinin resmen talip olduğu Domagoj Vida ile yollarını ayırmaya hazırlanan siyah-beyazlı yönetimin iki stoper yerine bir stoper alarak, transfer bütçesinin önemli bir kısmını orta saha ve forvete harcamayı planladığı belirlendi.
Vida’nın gitmesi durumunda siyah-beyazlılar, Gary Medel’i stopere çekerek orta sahada boşalan yere kariyerli ve aynı zamanda uluslararası tecrübesi yüksek olan bir futbolcu transfer etmeyi düşünüyor. Negredo ile yolların ayrılması durumunda ise bu bölgeye de yıldız bir golcü ile yönetim, hücum hattını daha da güçlendirecek.
Teknik Direktör Şenol Güneş’in, “Vida ayrılırsa iki stoper birden almamız gerekir” açıklamasına rağmen Pepe ve Medel ikilisinin savunma hattı için yeteri kadar güçlü olduğunu düşünen Beşiktaş Yönetimi, savunmaya bir yerli stoper almayı planlıyor. Orta saha ve forvet için birçok isimle temas kuran siyah-beyazlılar, Vida’nın satılması durumunda bu planlamayı hemen devreye sokacak.
Hem Domagoj Vida’nın satışı hem de transfer edilebilecek isimler için önümüzdeki günlerde yeniden yurt dışına çıkacak olan Başkan Fikret Orman’ın, transfer çalışmalarının çok gizli tutulmasını istediği ifade edildi.(Milliyet)
ORKAN ÇINAR'A BİR TALİP DAHA
Kara Kartal’ın genç kanat oyuncusu Orkan Çınar, geçen sezonun ikinci yarısını Konyaspor’da kiralık olarak geçirmişti.
Yarım dönemlik kontratının sona ermesinin ardından Beşiktaş’ın Slovakya ve Avusturya’daki kamplarına katılan başarılı oyuncunun bir sezon daha kiralanmasına karar verilmişti.
Bu gelişmenin ardından Sivasspor’un devreye girmesi sonrasında bu kulüple görüşmelerini sürdüren Beşiktaş’a yeni bir teklif daha geldi. Konyaspor’un, Orkan’ı bir kez daha kiralamak için talepte bulunduğu belirtildi. (Fanatik)
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