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Ne Negredo ne Love ne de Pektemek bu soruna çare olamadı. Bu nedenle şu anda ismi geçenler arasında en iyisi Sturridge'tir. Müthiş bir sol ayak.. Her iki kanatta da oynayabilen merkezde santrfor özelliği olan, iyi adak eksilten tam bir son vuruş ustası. Uygun şartlarda gelirse Beşiktaş'ın gol problemini çözer.