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Son dakika: Beşiktaş ve Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

Son dakika haberine göre UEFA Avrupa Ligi'nde ön elemede mücadele edecek temsilcilerimiz Beşiktaş ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu. UFEA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turunda LASK Linz'le mücadele edecek Beşiktaş, turu geçmesi halinde Nordsjaelland-Partizan eşleşmesinin galibi ile oynayacak. Aynı Beşiktaş gibi 3. turda Burnley ile karşılaşacak olan Başakşehir'in bir sonraki turdaki rakibi ise Olympiakos-Luzern eşleşmesinin galibi oldu. Avrupa Ligi play-off turu ilk karşılaşmaları 23, rövanşları ise 30 Ağustos'ta yapılacak

06 Ağustos 2018 Pazartesi, 14:56:37 | Güncelleme:

UFEA Avrupa Ligi'nde ön elemede mücadele eden temsilcilerimiz Beşiktaş ve Başakşehir'in play-off turundaki rakipleri belli oldu. 3. tur ön elemesinde LASK Linz'le mücadele edecek olan Beşiktaş, turu geçmesi halinde Nordsjaelland-Partizan eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Premier Lig ekiplerinden Burnley ile play-off'a kalma mücadelesi veren Başakşehir ise bu turu geçmesi halinde bir sonraki turda Olympiakos-Luzern eşileşmesinin galibiyle eşleşti.

Avrupa Ligi play-off turu ilk karşılaşmaları 23, rövanşları ise 30 Ağustos'ta yapılacak.

BEŞİKTAŞ - LASK LINZ MAÇI NE ZAMAN?

2. ön eleme turu ilk maçında Norveç'in Lilleström ekibini evinde 4-0 yenen LASK Linz, rövanş mücadelesini ise 2-1 kazanarak adını 3. ön eleme turuna yazdırdı.

Siyah-beyazlı ekip, rakibiyle ilk maçı 9 Ağustos Perşembe günü yapacak. İki ekip arasındaki rövanş mücadelesi ise 16 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

BAŞAKŞEHİR - BURNLEY MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılan Başakşehir, Premier Lig ekiplerinden Burnley ile eşleşti. Medipol Başakşehir'in 3. ön eleme turundaki rakibinin belli olacağı Burnley-Aberdeen mücadelesi, ilk maçta olduğu gibi 1-1 sona ermişti. Uzatmalarda İskoç temsilcisini 3-1 yenen İngiliz ekibi Burnley, tur atlayan taraf olmuştu. Medipol Başakşehir ile Burnley arasındaki UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçı, 9 Ağustos'ta İstanbul'da, rövanşı ise 16 Ağustos'ta Burnley'de oynanacak.

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