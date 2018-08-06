UFEA Avrupa Ligi'nde ön elemede mücadele eden temsilcilerimiz Beşiktaş ve Başakşehir'in play-off turundaki rakipleri belli oldu. 3. tur ön elemesinde LASK Linz'le mücadele edecek olan Beşiktaş, turu geçmesi halinde Nordsjaelland-Partizan eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Premier Lig ekiplerinden Burnley ile play-off'a kalma mücadelesi veren Başakşehir ise bu turu geçmesi halinde bir sonraki turda Olympiakos-Luzern eşileşmesinin galibiyle eşleşti.

Avrupa Ligi play-off turu ilk karşılaşmaları 23, rövanşları ise 30 Ağustos'ta yapılacak.

BEŞİKTAŞ - LASK LINZ MAÇI NE ZAMAN?

2. ön eleme turu ilk maçında Norveç'in Lilleström ekibini evinde 4-0 yenen LASK Linz, rövanş mücadelesini ise 2-1 kazanarak adını 3. ön eleme turuna yazdırdı.

Siyah-beyazlı ekip, rakibiyle ilk maçı 9 Ağustos Perşembe günü yapacak. İki ekip arasındaki rövanş mücadelesi ise 16 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

BAŞAKŞEHİR - BURNLEY MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılan Başakşehir, Premier Lig ekiplerinden Burnley ile eşleşti. Medipol Başakşehir'in 3. ön eleme turundaki rakibinin belli olacağı Burnley-Aberdeen mücadelesi, ilk maçta olduğu gibi 1-1 sona ermişti. Uzatmalarda İskoç temsilcisini 3-1 yenen İngiliz ekibi Burnley, tur atlayan taraf olmuştu. Medipol Başakşehir ile Burnley arasındaki UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçı, 9 Ağustos'ta İstanbul'da, rövanşı ise 16 Ağustos'ta Burnley'de oynanacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ