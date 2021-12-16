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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Beşiktaş’ta trafik kazası: 1'i ağır 2 yaralı
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Beşiktaş’ta refüje çıkan otomobil yan yattı: 1'i ağır 2 yaralı

Beşiktaş’ta yağmur nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce refüje çıktı ardından yan yattı. Kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Son dakika: Beşiktaş’ta trafik kazası: 1'i ağır 2 yaralı
Beşiktaş’ta trafik kazası: 1'i ağır 2 yaralı
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İHA

Kaza, saat 02.00 sıralarında Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi Yeşilçimen Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde Özge Yavuz kontrolündeki 34 CUG 768 plakalı otomobil seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybedince önce refüje ardından beton mantarlara çarparak yan yattı. Yan yatan otomobilde Özge Yavuz araçta sıkışırken Burak Zeki Kara ise hafif yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri araçta sıkışan Özge Yavuz’u kısa bir çalışmanın ardından sıkıştığı yerden çıkardı. İHA'nın haberine göre; araçta sıkışan Özge Yavuz ağır yaralanırken, Burak Zeki Kara’nın ise hafif yaralı olduğu belirtildi.Yaralılar daha sonra ambulansla Okmeydanı Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası araç kullanılmaz hale geldi.
Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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