Beyaz Saray'ı karıştıran tehdit: Biden yönetiminde ilk istifa! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Yardımcısı T. J Ducklo, bir muhabirle olan ilişkisini haber yapan başka bir gazeteciyi tehdit ettiği için görevden uzaklaştırılmasının ardından istifa etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki yazılı bir açıklama yaparak, Ducklo'nun istifasını kabul ettiklerini duyurdu.

Psaki açıklamasında, ''Sözlerimiz ve eylemlerimizle başkalarına onurlu, saygılı, nezaketli davranma konusunda Başkan'ın belirlediği standardı karşılama konusunda kararlıyız.'' ifadesini kullandı.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Yardımcısı T. J Ducklo'nun istifası, görevde bir ayını doldurmayan Biden yönetimindeki ilk istifa oldu.

DUCKLO AÇIKLAMA YAPTI

Ducklo istifasının ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Hiçbir kelime pişmanlığımı, utancımı ve davranışıma duyduğum iğrençliği ifade edemez. Hiçbir kadının kimseden duymaması gereken bir dil kullandım, özellikle de sadece işini yapmaya çalıştığı bir durumda. Tiksindirici, saygısız ve kabul edilemez bir dildi." ifadelerini kullandı.

"SENİ YOK EDECEĞİM" DİYEREK TEHDİR ETMİŞTİ

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Yardımcısı T. J Ducklo, kendisinin bir muhabirle olan ilişkisini haber yapan başka bir gazeteciye cinsiyetçi söylemlerde bulunduğu ve o kişiyi tehdit ettiği gerekçesiyle bir hafta boyunca işten uzaklaştırılmıştı.

"Vanity Fair" dergisi tarafından yayımlanan bir haberde, Ducklo’nun, ilişkisiyle ilgili haber yapan "Politico" gazetesi muhabirini "Seni yok edeceğim." diyerek tehdit ettiği belirtilmişti.

"Politico" gazetesi, 9 Şubat'ta, Ducklo’nun, Axios haber sitesi adına çalışan ve Biden’ın seçim kampanyasına ve göreve geliş sürecine ilişkin haberleri takip eden bir muhabirle ilişki yaşadığını iddia etmişti.