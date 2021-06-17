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Beyaz Saray'dan kritik Türkiye açıklaması 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Reuters

Sullivan şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan'daki Kabil havaalanının güvenliğinin sağlanması konusunda belirli desteğe ihtiyaç duyacağını belirtti ve Başkan Biden desteğin geleceğini taahhüt etti. Erdoğan bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Ve ikisi, ekiplerine sadece son detayları çözmeleri için görev verdi."

Sullivan ayrıca, Taliban'ın Türkiye'nin Afganistan'daki rolü hakkında kamuoyuna söylediklerinin şu anda devam etmekte olan çabaları engellememesi gerektiğini ifade etti.

Gazetecilere verdiği brifingde Sullivan, NATO Zirvesi'nde S-400 meselesiyle ilgili bir çözüm olmadığını ancak diyalogun devam edeceğini söyledi.

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