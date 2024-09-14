Beykoz'da Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Dünya Bisiklet Birliği (UCI)'nin düzenlediği Tour Of İstanbul bisiklet yarışının ikinci etabı için 08.00 itibariyle birçok yol ulaşıma kapatıldı. Trafiğe çıkan sürücüler ve vatandaşlar duruma isyan ederek, "Haberimiz yok, işe geç kaldık, gidemiyoruz" dedi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Dünya Bisiklet Birliği (UCI)'nin düzenlediği Tour Of İstanbul bisiklet yarışının ikinci etabı 14-15 Eylül tarihlerinde yapılacak.

"YOLDA KALDIM"

Bisiklet yarışından dolayı yolların kapatılacağından haberi olmadığını söyleyen bir kişi, "Şikayetim şu ki; Beykoz'da çalışan biri olarak Kavacık'tan Beykoz'a gidemiyorum. Çünkü otobüsler işlemiyor. Bunun daha önceden belediyeden ya da diğer mercilerden tebliğ edilmesi gerekiyordu. Şu an yolda kaldım. Ticari taksi bile yok. Ama ben işe gitmek zorundayım. Yürüyerek dahi gidemiyorum, bilemiyorum nasıl gideceğimi. İşe neden geç geldiğimi nasıl açıklayacağım bilmiyorum" diye konuştu. İşe geç kaldığını söyleyen Ali Yıldız, "İşe gidemiyorum. Yol trafiğe kapatıldığından otobüste gelmedi. Vatandaşa bilgi verilmedi, haberi yok yürümek zorundayım" dedi.